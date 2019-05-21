Україна і США обговорюють постачання зрідженого газу через Польщу

Проект по створенню шляхів імпорту зрідженого природного газу (LNG) з регазифікаційного терміналу в Польщі в Україну обговорювалося під час зустрічі делегації США на чолі з міністром енергетики Ріком Перрі з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Як наголошується в повідомленні, у зустрічі взяв участь голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"У ході зустрічі сторони обговорили співпрацю України та США в енергетичній сфері, зокрема, у сфері видобутку газу, питання збереження транзитного потенціалу України", - повідомили в прес-службі.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено підготовці України до проходження наступного опалювального сезону, фінансування та накопичення достатніх запасів газу в підземних сховищах, додали в "Нафтогазі".

З української сторони участь у зустрічі взяли радники Зеленського на виборах президента України 2019 року Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, глава місії України при НАТО, надзвичайний і повноважний посланник України Вадим Пристайко.

З американської сторони у зустрічі взяли участь спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.

Раніше глава НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв заявив про те, що припинення "Газпромом" транзиту газу через Україну в січні 2020 року - цілком імовірний сценарій, і Україна готується до нього.

Нагадаємо, раніше Коболєв розповів про план на випадок зупинки транзиту газу через Україну. Зокрема, НАК розглядає опцію повного припинення транзиту російського газу по території України і готує заходи, які зможуть забезпечити енергетичну безпеку України.