Украина и США обсуждают поставки сжиженного газа через Польшу

Делегация США провела встречу с украинским руководством
Проект по созданию путей импорта сжиженного природного газа (LNG) из регазификационного терминала в Польше в Украину обсуждался во время встречи делегации США во главе с министром энергетики Риком Перри с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
Как отмечается в сообщении, во встрече принял участие глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Украины и США в энергетической сфере, в частности, в сфере добычи газа, вопросы сохранения транзитного потенциала Украины", - сообщили в пресс-службе.
Особое внимание во время встречи было уделено подготовке Украины к прохождению следующего отопительного сезона, финансированию и накоплению достаточных запасов газа в подземных хранилищах, добавили в "Нафтогазе".
С украинской стороны участие во встрече приняли советники Зеленского на выборах президента Украины 2019 года Александр Данилюк и Руслан Рябошапка, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, глава миссии Украины при НАТО, чрезвычайный и полномочный посланник Украины Вадим Пристайко.
С американской стороны во встрече приняли участие специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.
Ранее глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев заявил о том, что прекращение "Газпромом" транзита газа через Украину в январе 2020 года - вполне вероятный сценарий, и Украина готовится к нему.
Напомним, ранее Коболев рассказал о плане на случай остановки транзита газа через Украину. В частности, НАК рассматривает опцию полного прекращения транзита российского газа по территории Украины и готовит меры, которые смогут обеспечить энергетическую безопасность Украины.