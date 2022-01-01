Україна отримає додаткову допомогу від США, - Маркарова

Є безпосередньо пряма допомога, яку США надають Україні через свій бюджет - на 2022 рік ця сума вже більша, тобто її збільшено до 300 мільйонів. І компонент, який може йти на летальну оборону зброю, теж збільшений.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю посла України у США Оксани Маркарової.

За її словами, є друга частина допомоги.

"І це якраз ця допомога, по якій ми отримуємо тренінги спільні, озброєння, "Джавеліни"… Щось таке, про що не можна говорити. Але ми будемо дуже намагатися, щоб розширювався перелік тієї захисної зброї, яку ми можемо отримати", - сказала Маркарова.

Також вона зазначила, що ще однією частиною взаємодії США і України є активізація у сфері військово-технічного співробітництва.

"Це співпраця по лінії "Укроборонпрому", Міністерства промисловості, там, де ми співпрацюємо з компаніями сектору оборони, і де ми можемо робити спільні проєкти, купувати деякі речі, які нам потрібні", - додала Маркарова.