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Безпека, євроінтеграція та реформи. Україна та США підписали Хартію про партнерство

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США, Середа 10 листопада 2021 21:58
Безпека, євроінтеграція та реформи. Україна та США підписали Хартію про партнерство Фото: Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Оновлена Хартія стратегічного партнерства між Україною та США була підписана сьогодні, 10 листопада. Під документом підписалися очільники зовнішньополітичних відомств обох країн - Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу вітчизняного Міністерства закордонних справ.

"Агресія Росії проти України закінчиться тоді, коли місце України як невіддільної частини Заходу буде інституалізоване та не буде піддаватися сумніву. Сьогодні ми зробили важливий крок у цьому напрямі та підписали нову Хартію, яка дозволить Україні та США ще ефективніше протистояти спільним викликам", - сказав Кулеба.

Як наголосив міністр, проведення Комісії стратегічного партнерства відкрило нову сторінку відносин та стратегічного партнерства між Україною та США.

ТОП-5 змін у Хартії партнерства Україна-США

У МЗС визначили ТОП-5 нових положень документу, у порівнянні з Хартією 2008 року.

Безпека

США підтримують суверенітет та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом.

Співпраця

Хартія передбачає розширення взаємодії із США для зміцнення обороноздатності України, посилення безпеки в Європі та Чорноморському регіоні. Також мається на увазі і зміцнення енергетичної безпеки.

Членство в ЄС та НАТО

США підтримують Україну на шляху до повноправного членства в ЄС та НАТО. І свої зовнішньополітичне майбутнє Україна має право обирати самостійно, без зовнішнього втручання.

Реформи

У документі також відзначаються і реформи в Україні. Зокрема: правосуддя, створення антикорупційних органів, земельна реформа, децентралізація, діджиталізація та деолігархізація.

Економіка

Також США підтримують план трансформації української економіки, націленого на реформування та модернізацію ключових секторів економіки та просування інвестицій.

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Сполучені Штати Америки Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен
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