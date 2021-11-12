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Кулеба: наступне засідання комісії партнерства України і США пройде в 2022

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 13:14
Кулеба: наступне засідання комісії партнерства України і США пройде в 2022 Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен домовилися регулярно проводити засідання Комісії стратегічного партнерства. Наступне пройде в Україні в 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Комісія, засідання якої ми провели у Вашингтоні, не буде одноразовим заходом. Ми з держсекретарем домовилися, що будемо проводити засідання регулярно. Наступна зустріч робочих груп комісії відбудеться вже наступного року в Україні. Комісія стає постійно діючим форматом інституційної взаємодії України та США", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, на минулому засіданні Комісії стратегічного партнерства Україна і США підписали оновлену Хартію про партнерство.

Її ключовим аспектом є протидія російській агресії.

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Дмитро Кулеба Сполучені Штати Америки Ентоні Блінкен
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