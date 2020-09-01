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Україна спроможна робити 130 тисяч тестів на коронавірус за тиждень, - Ляшко

Автор: Анастасия Рокитна

Потужності українських лабораторій дають змогу проводити за тиждень 130 тисяч тестів на коронавірус. Паралельно зростають і потужності приватних лабораторій.

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Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "UA: Перший".

За словами заступника глави МОЗ, додатково для лікарень, які надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою, включили лабораторний пакет, який дозволить їм контактувати з приватними лабораторіями.

"У лабораторіях сьогодні наші спроможності - це 130 тисяч тестів на тиждень. Надалі ми додатково постачаємо автоматичні станції для виділення РНК-вірусу, а також ампліфікатори, і ця потужність зросте", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, у МОЗ розповідали, як змінилася кількість тестувань на коронавірус з початку пандемії в Україні.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що збільшення випадків COVID-19 не залежить від росту тестування.

Зазначимо, у Харківській області правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення несертифікованих тест-систем для виявлення коронавірусу.

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