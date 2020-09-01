Украина способна производить 130 тысяч тестов на коронавирус за неделю, - Ляшко

Мощности украинских лабораторий позволяют проводить за неделю 130 тысяч тестов на коронавирус. Параллельно растут и мощности частных лабораторий.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "UA: Перший".

По словам заместителя главы Минздрава, дополнительно для больниц, которые оказывают помощь больным с коронавирусной болезнью, включили лабораторный пакет, который позволит им контактировать с частными лабораториями.

"В лабораториях сегодня наши возможности - это 130 тысяч тестов на неделю. В дальнейшем мы дополнительно поставляем автоматические станции для выделения РНК-вируса, а также амплификаторы, и эта мощность возрастет", - сказал Ляшко.

Напомним, в Минздраве рассказывали, как изменилось количество тестирований на коронавирус с начала пандемии в Украине.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения отмечают, что увеличение случаев COVID-19 не зависит от роста тестирования.

Отметим, в Харьковской области правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению сертифицированных тест-систем для выявления коронавируса.