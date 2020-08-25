Збільшення випадків COVID-19 не залежить від росту тестування

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Для початку треба порівняти динаміку позитивних тестів серед усіх, які проводилися

У Міністерстві охорони здоров'я говорять, що з квітня кількість тестувань ПЛР збільшилася майже у сто разів. Втім, збільшення випадків коронавірусу залежить не тільки від зростання тестування.

Про це говориться в матеріалі РБК-Україна "Перевірка епідемією: чи пов'язані "антирекорди" по коронавірусу зі збільшенням тестування".

Для початку треба порівняти динаміку позитивних тестів серед усіх, які проводилися.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що показник виявлених випадків захворювання серед всіх проведених тестувань по країні за останній тиждень склав 10,64%. Якщо порівнювати з попереднім тижнем, він був 9,65%.

Якщо б епідемія в країні не набувала розмаху, а число хворих було стабільним, то за зростання тестування цей показник був би меншим, ніж тиждень тому, втім іде тенденція до зростання.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили спад кількості хворих на коронавірус на вихідних.

Зазначимо, в Україні виявили понад 100 тисяч випадків коронавірусу.

Крім того, 24 серпня набрало чинності нове зонування адаптивного карантину в Україні.