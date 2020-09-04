Україна скоротила кількість "червоних" країн: список

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон."Червоний" список скоротили до 50 країн.

Відповідний список оприлюднив МОЗ 4 вересня.

З нового списку "червоних" країн виключили Люксембург, Домініканську Республіку, Південну Африку, Еквадор, Вірменію, Північну Македонію, Есватіні і Албанію.

У "червоному списку знаходяться, зокрема, США, Франція, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Румунія та інші країни.

У "зеленому" списку знаходиться 194 країни, серед яких Болгарія, Туреччина і Єгипет.

Зазначимо, особи, які приїжджають в Україну з країн "червоної" зони, зобов'язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію. При в'їзді з "зелених" країн ці вимоги не обов'язкові.

Раніше РБК-Україна писало, що для українців відкрили кордоні ще три країни - Бразилія, Домініканська республіка і Республіка Конго. Всього обмеження для туристів з України зняли 48 країн.

Нагадаємо, уряд закрив кордони для іноземців до кінця вересня, при цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна може знову відкрити кордони для іноземців при спаді нових випадків COVID-19.