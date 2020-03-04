Україна зберегла статус частково вільної країни в рейтингу Freedom House

Україна зберегла статус "частково вільної" країни в рейтингу "Свобода в світі у 2020 році" правозахисної організації Freedom House.

Україна отримала в рейтингу 62 бали, що дещо більше, ніж у минулому році (60 балів).

Як зазначається у звіті, цьому сприяло проведення вільних демократичних виборів президента і парламенту, які продемонстрували наявність динамічної конкуренції в українській політиці.

Водночас в України залишається багато роботи з розбудови демократії, яку стримують підконтрольність медіа олігархам, слабкий стан верховенства права та широко розповсюджена безкарність за насильство над журналістами та правозахисниками.

Цього року вперше окремо аналізувався стан свободи на непідконтрольній частині східного Донбасу, яка отримала один із найгірших рейтингів у світі. Це зумовлено повною відсутністю верховенства права, пануванням сепаратистських лідерів і Росії у майже всіх аспектах життя та жорсткими обмеженнями громадянських свобод.

У Криму, який теж визначено як "не вільну" територію, ситуація залишається невтішною: Росія регулярно утискає непідконтрольних їй людей та групи, опозиційна політична діяльність неможлива, а влада регулярно зловживає законами про боротьбу з тероризмом та екстремізмом для унеможливлення інакомислення. У звіті також йдеться про те, що російський уряд продовжував утискати українську та кримськотатарську громади, штучно зміняючи етнічний склад населення Криму на користь росіян.

Паралельно з цим демократія зазнала занепаду у всьому світі. І хоча протестні рухи по всьому світу продемонстрували широкий суспільний запит на краще державне управління, вони були не в змозі змінити загальні тенденції зниження рівня свободи. Ці тенденції проявилися не лише в авторитарних країнах на кшталт Росії, Китаю чи Ірану, а й у найбільших демократіях світу - Індії та США, зазначається у звіті.

Найбільш вільними країнами визнані Фінляндія, Норвегія та Швеція, які отримали 100 балів.

Нагадаємо, Україна в 2019 році зберегла статус "частково вільної" країни, а її окупована Росією частина Крим - статус "невільної" території у рейтингу Freedom House.

Україна перебувала в списку "частково вільних" країн у звіті Freedom House за 2018 рік.