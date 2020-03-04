Украина сохранила статус частично свободной страны в рейтинге Freedom House

Украина сохранила статус "частично свободной" страны в рейтинге "Свобода в мире в 2020 году" правозащитной организации Freedom House.

Украина получила в рейтинге 62 балла, что несколько больше, чем в прошлом году (60 баллов).

Как отмечается в отчете, этому способствовало проведение свободных демократических выборов президента и парламента, которые продемонстрировали наличие динамической конкуренции в украинской политике.

В то же время у Украины остается много работы по развитию демократии, которую сдерживают подконтрольность медиа олигархам, слабое состояние верховенства права и широко распространенная безнаказанность за насилие над журналистами и правозащитниками.

В этом году впервые отдельно анализировалось состояние свободы на неподконтрольной части восточного Донбасса, которая получила один из худших рейтингов в мире. Это обусловлено полным отсутствием верховенства права, господством сепаратистских лидеров и России в почти всех аспектах жизни и жесткими ограничениями гражданских свобод.

В Крыму, который тоже определен как "не свободна" территорию, ситуация остается неутешительной: Россия регулярно ущемляет неподконтрольных ей людей и группы, оппозиционная политическая деятельность невозможна, а администрация регулярно злоупотребляет законами о борьбе с терроризмом и экстремизмом для предотвращения инакомыслия. В отчете также говорится о том, что российское правительство продолжало ущемлять украинскую и крымскотатарскую общины, искусственно меняя этнический состав населения Крыма в пользу россиян.

Параллельно с этим демократия претерпела упадка во всем мире. И хотя протестные движения по всему миру продемонстрировали широкий общественный запрос на лучше государственное управление, они были не в состоянии изменить общие тенденции снижения уровня свободы. Эти тенденции проявились не только в авторитарных странах вроде России, Китая или Ирана, но и в крупнейших демократиях мира - Индии и США, отмечается в отчете.

Самыми свободными странами признаны Финляндия, Норвегия и Швеция, которые получили 100 баллов.

Напомним, Украина в 2019 году сохранила статус "частично свободной" страны, а ее оккупированная Россией часть Крым - статус "несвободной" территории в рейтинге Freedom House.

Украина находилась в списке "частично свободных" стран в отчете Freedom House за 2018 год.