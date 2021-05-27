Україна зберегла позиції в оновленому рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футболу ФІФА сьогодні, 27 травня, опублікувала новий рейтинг національних збірних. Україна зберегла 24-е місце в рейтингу.
Відповідний рейтинг оприлюднено на сайті ФІФА.
Так, підопічні Андрія Шевченка йдуть на 16-му місці серед європейських збірних.
Першу сходинку рейтингу займає Бельгія. В цілому список кращих збірних за рейтингом ФІФА виглядає так:
1. Бельгія-1783,38 очок.
2. Франція - 1757,3;
3. Бразилія - 1742,65;
4. Англія - 1686,78;
5. Португалія - 1666,12;
6. Іспанія - 1648,13;
7. Італія - 1642,06;
8. Аргентина - 1641,95;
9. Уругвай-1639,08;
10. Данія - 1631,55;
…
24. Україна-1514,64.
Нагадаємо, в неділю, 23 травня, збірна України в рамках підготовки до Чемпіонату Європи зіграла внічию з Байхрейном. Українці врятувалися від поразки вже в доданий час. При цьому збірна грала без лідерів команди, які виступають в Європі-Зінченка, Малиновського, Яремчука.
Перед Євро - 2020 підопічні Шевченка проведуть ще два спаринги - 3 червня проти Північної Ірландії і 7 червня проти Кіпру. Стартує на ЧЄ Україна 13 червня у матчі проти Нідерландів.