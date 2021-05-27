Україна зберегла позиції в оновленому рейтингу ФІФА

Нагадаємо, в неділю, 23 травня, збірна України в рамках підготовки до Чемпіонату Європи зіграла внічию з Байхрейном. Українці врятувалися від поразки вже в доданий час. При цьому збірна грала без лідерів команди, які виступають в Європі-Зінченка, Малиновського, Яремчука.

Перед Євро - 2020 підопічні Шевченка проведуть ще два спаринги - 3 червня проти Північної Ірландії і 7 червня проти Кіпру. Стартує на ЧЄ Україна 13 червня у матчі проти Нідерландів.