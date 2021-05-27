Украина сохранила позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола ФИФА сегодня, 27 мая, опубликовала новый рейтинг национальных сборных. Украина сохранила 24-е место в рейтинге.
Соответствующий рейтинг обнародован на сайте ФИФА.
Так, подопечные Андрея Шевченко идут на 16-м месте среди европейских сборных.
Первую строчку рейтинга занимает Бельгия. В целом список лучших сборных по рейтингу ФИФА выглядит так:
1. Бельгия - 1783,38 очков.
2. Франция - 1757,3;
3. Бразилия - 1742,65;
4. Англия - 1686,78;
5. Португалия - 1666,12;
6. Испания - 1648,13;
7. Италия - 1642,06;
8. Аргентина - 1641,95;
9. Уругвай - 1639,08;
10. Дания - 1631,55;
…
24. Украина - 1514,64.
Напомним, в воскресенье, 23 мая, сборная Украины в рамках подготовки к Чемпионату Европы сыграла вничью с Байхрейном. Украинцы спаслись от поражения уже в добавленное время. При этом сборная играла без лидеров команды, выступающих в Европе - Зинченко, Малиновского, Яремчука.
Перед Евро-2020 подопечные Шевченко проведут еще два спарринга - 3 июня против Северной Ирландии и 7 июня против Кипра. Стартует на ЧЕ Украина 13 июня в матче против Нидерландов.