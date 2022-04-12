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Призначено додаткові евакуаційні рейси в Луганській і Донецькій областях 12 квітня

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Вівторок 12 квітня 2022 08:24
Призначено додаткові евакуаційні рейси в Луганській і Донецькій областях 12 квітня Фото: графік додаткових евакуаційних поїздів на Донбасі 12 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Луганській та Донецькій областях у вівторок, 12 квітня, збільшено кількість евакуаційних залізничних пасажирських рейсів. Додали ще шість поїздів для виїзду жителів Слов'янська, Покровська та Новозолотарівки з міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Посилена евакуація: шість додаткових евакуаційних поїздів рушать з Луганщини та Донеччини 12 квітня", - пише він у Telegram.

Додаткові рейси та графік:

Новозолотарівка (Луганська область):

  • 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова.

Слов'янськ (Донецька область):

  • 11:20 - 274/273 Слов'янськ - Львів.

Покровськ (Донецька область):

  • 10:00 - 240/239 Покровськ - Тернопіль;

  • 14:00 - 241/242 Покровськ - Львів;

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп;

  • 17:30 - 225/226 Покровськ - Чернівці.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів на Південно-Західній залізниці.

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Укрзалізниця Луганськ евакуація Донецька область
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