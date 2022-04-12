Призначено додаткові евакуаційні рейси в Луганській і Донецькій областях 12 квітня
У Луганській та Донецькій областях у вівторок, 12 квітня, збільшено кількість евакуаційних залізничних пасажирських рейсів. Додали ще шість поїздів для виїзду жителів Слов'янська, Покровська та Новозолотарівки з міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая.
"Посилена евакуація: шість додаткових евакуаційних поїздів рушать з Луганщини та Донеччини 12 квітня", - пише він у Telegram.
Додаткові рейси та графік:
Новозолотарівка (Луганська область):
- 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова.
Слов'янськ (Донецька область):
- 11:20 - 274/273 Слов'янськ - Львів.
Покровськ (Донецька область):
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10:00 - 240/239 Покровськ - Тернопіль;
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14:00 - 241/242 Покровськ - Львів;
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16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп;
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17:30 - 225/226 Покровськ - Чернівці.
Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів на Південно-Західній залізниці.
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