Україна не згодна з тим, що літак МАУ в Ірані був збитий через людську помилку, - Кулеба

Україна не погоджується з версією Ірану про збиття літака МАУ під Тегераном внаслідок людської помилки. Причини катастрофи мають бути встановлені міжнародними експертами.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна має багато питань, що ж насправді сталося в Ірані.

"Стверджувати, що це була людська помилка, зарано. Ми маємо багато об'єктивних питань та ми потребуємо багато авторитетних і об'єктивних відповідей щодо того, що сталося. Україна не може погодитись з тим, що літак був збитий внаслідок людської помилки", - заявив Кулеба.

У МЗС переконані, що це питання має вирішуватися у рамках кримінального розслідування з встановленням усіх фактів.

"Після цього можна буде стверджувати про ту чи іншу версію збиття українського літака", - додав Кулеба.

Нагадаємо, катастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня при вильоті з аеропорту Тегерана. Пасажирський літак був збитий ракетою, випущеною іранськими військовими. В результаті трагедії загинуло 176 осіб.

Через кілька днів офіційний Тегеран заявив, що літак був випадково збитий в результаті "людської помилки".

Як повідомляло РБК-Україна, кілька днів тому в Ірані висунули нову версію подій.