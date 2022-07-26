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Євросоюз збирається подвоїти імпорт української електроенергії

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Брюссель, Вівторок 26 липня 2022 22:30
Євросоюз збирається подвоїти імпорт української електроенергії Фото: єврокомісар Кадрі Сімсон (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Європейський союз має намір найближчим часом подвоїти імпорт української електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

За її словами, ЄС зосереджений на забезпеченні працездатності українських систем електро- і газопостачання в умовах війни.

"Той факт, що електрика і газ продовжують надходити, свідчить про надзвичайну рішучість і прихильність тих, хто працює в українському енергетичному секторі", - зазначила вона.

Вона також підкреслила, що в березні 2022 року вдалося рекордно швидко синхронізувати Україну з європейською мережею.

"Перші транскордонні комерційні обміни електроенергією почалися в кінці червня з Румунією, а в липні пішла Словаччина. Торгова потужність в даний час обмежена 100 МВт, але Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії збирається на цьому тижні, щоб прийняти рішення про подвоєння цієї суми", - додала Сімсон.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що нашій країні не вистачить електроенергії взимку, тому буде потрібен імпорт з країн ЄС.

Тим часом президент Молдови Майя Санду заявила, що Кишинів хоче купувати більше електроенергії в України і шукає для цього гроші.

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