ru
ua

Україна та Словаччина узгодили умови відновлення роботи аеропорту "Ужгород"

Новини » Політика   

Сторони узгодили зміст угоди про розблокування роботи аеропорту "Ужгород"

Україна та Словаччина в ході двосторонніх переговорів узгодили зміст угоди про визначення умов використання словацького повітряного простору в міжнародному аеропорту "Ужгород". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури.

Як повідомляється, впродовж 17-18 грудня між делегаціями України та Словаччини відбувалися переговори щодо відновлення роботи міжнародного аеропорту "Ужгород". Сторони обговорювали угоду про визначення умов використання визначеної частини повітряного простору Словаччини в аеропорту "Ужгород".

"Сторони постатейно обговорили положення угоди та дійшли згоди щодо редакції проекту угоди", - зазначили в міністерстві.

Зазаначається. що надалі угода буде узгоджена відповідно до внутрішньодержавних процедур. Українська сторона обіцяє якомога швидше забезпечити погодження угоди, а також сподівається на такі ж дії з боку Словаччини.

Нагадаємо, що в 2017 році Європейський союз заборонив польоти в аеропорт "Ужгород", який на той момент вже більше року не приймав регулярні рейси. Причиною заборони було близьке розташування до кордону зі Словаччиною, адже літаки, виконуючи зліт і посадку, порушували повітряний простір країни, а сертифікат на виконання подібних маневрів закінчився влітку 2016 року.

Також РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський очікує на підписання двохсторонньої угоди зі Словаччиною щодо відновлення повноцінного функціонування аеропорту "Ужгород".

Рада остаточно скасувала депутатську недоторканність Верховний суд дозволив УПЦ Московського патріархату зберегти назву
Читати всі новини