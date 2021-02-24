Національна програма для вступу України в НАТО: Зеленський підписав указ
Президент Володимир Зеленський сьогодні видав указ, яким затвердив положення про річні національні програми під егідою комісії Україна-НАТО. Глава держави також дав низку доручень Кабінету міністрів України.
Ця національна програма спрямована на реалізацію стратегічного курсу України на вступ до НАТО, зокрема, визначає реформи, які необхідно впровадити в Україні з метою досягнення критеріїв членства в Альянсі.
Згідно з указом президента, уряд має розробити проект національної програми під егідою комісії Україна-НАТО на 2021 рік відповідно до положень, які були затверджені главою держави.
Також Кабмін має затвердити заходи з виконання річної національної програми та показників ефективності її виконання, а також координувати діяльність державних органів з моніторингу та оцінювання результатів виконання річної національної програми.
Крім того, уряду доручено регулярно інформувати громадськість про хід та результати виконання річної національної програми.
Нагадаємо, засідання комісії Україна-НАТО блокуються Угорщиною через український закон про освіту. У січні в Офісі президента розповіли про "джентельменську угоду", яку запропонують Будапешту для розблокування засідань комісії.
Додамо, у Міністерстві оборони обіцяли зробити все можливе для прискорення руху України на шляху до членства в НАТО.