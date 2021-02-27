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Маркарова сподівається на підтримку США вступу України до НАТО

Новость на русском → Київ, Субота 27 лютого 2021 19:17
Маркарова сподівається на підтримку США вступу України до НАТО Фото: Оксана Маркарова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Оксана Маркарова, яка призначена послом у Вашингтоні, вважає залученість України до системи колективної безпеки та вступ до НАТО одним з пріоритетних завдань. Виконання плану можливе за підтримки Сполучених Штатів.

Про це вона сказала в інтерв’ю агентству "Укрінформ".

"Це дуже важливий пріоритет, і ми сподіваємося за підтримки нашого стратегічного партнера максимально швидко зробити всередині країни усе необхідне, щоби отримання ПДЧ і наш вступ до Альянсу стали реальністю якнайшвидше", - сказала вона.

Крім того, серед пріоритетів вона відзначила допомогу у підвищенні спроможності збройних сил та системи безпеки України.

"Ми вже почули від президента Байдена про готовність США більше допомагати Україні, в тому числі з озброєнням. Але питання не тільки в тому, щоби отримати зброю, а також у розбудові спроможності наших Збройних сил", - додала вона.

Нагадаємо, 25 лютого президент України Володимир Зеленський заявив під час розмови із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що найближчою метою України є отримання плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

Відзначимо, 24 лютого президент Володимир Зеленський видав указ, яким затвердив положення про річні національні програми під егідою комісії Україна-НАТО. Глава держави також дав низку доручень Кабінету міністрів України.

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