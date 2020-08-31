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Призначено бригаду арбітрів на стартовий матч збірної України у Лізі націй

Львів, Понеділок 31 серпня 2020 16:17
Призначено бригаду арбітрів на стартовий матч збірної України у Лізі націй
Фото: збірна України готується до матчу зі Швейцарією (facebook.com/uafukraine)
Автор: Вера Олейник

Збірна України зіграє вдома проти збірної Швейцарії в стартовому поєдинку групового етапу другого розіграшу Ліги Націй УЄФА. Цей матч довірено обслуговувати шведській бригаді арбітрів.

Про це повідомляється на сайті УАФ.

Головним арбітром зустрічі виступить Андреас Екберг. На лініях йому допомагатимуть Мехмет Кулум і Стефан Халльберг. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Каспар Сьйоберг.

Поєдинок Україна - Швейцарія відбудеться 3 вересня у Львові. Початок - о 21:45 за київським часом. У паралельному матчі групи четвертої групи Ліги А Німеччина прийме національну команду Іспанії.

За цим посиланням можна ознайомитись з календарем матчів збірної України в групі Ліги націй.

Свій останній поєдинок "жовто-синя" команда провела в листопаді минулого року в відборі до Євро-2020, коли зіграла внічию з сербами на виїзді з рахунком 2:2.

Раніше збірна України дізналася графік матчів на Євро-2020, який через пандемію коронавірусу був перенесений на рік.

УЄФА створив Лігу націй як альтернативу товариським матчам, які збірні проводили під час пауз між офіційними змаганнями. Турнір пов'язаний з відбірковим циклом до чемпіонату Європи.

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