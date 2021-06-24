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Україна-Швеція та інші пари 1/8 фіналу Євро-2020

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні завершилися останні матчі групового етапу Євро-2020. Вже 26 червня стартує 1/8 фіналу, де також зіграє і збірна України.

Детальніше про всі пари стадії плей-офф - в матеріалі РБК-Україна.

Розклад матчів 1/8 фіналу:

26 червня:

  • Уельс-Данія (19:00, Амстердам)
  • Італія-Австрія (22:00, Лондон)

27 червня:

  • Нідерланди-Чехія (19:00, Будапешт)
  • Бельгія-Португалія (22:00, Севілья)

28 червня:

  • Хорватія-Іспанія (19:00, Копенгаген)
  • Франція-Швейцарія (22:00, Бухарест)

29 червня:

  • Англія-Німеччина (19:00, Лондон)
  • Швеція - УКРАЇНА (22:00, Глазго)

Нагадаємо, сьогодні Швеція та Іспанія допомогли збірній Україні пробитися в 1/8 фіналу. Українці свій поєдинок за друге місце поступилися Австрії. Однак завдяки перемозі шведів над поляками, а також іспанців, які розбили Словаччину, "жовто-сині" увійшли в четвірку кращих третіх збірних в групах і пробилися в плей-офф.

Також РБК-Україна писало, що в останньому турі Угорщина мало не вибила з турніру Німеччину. Німці змогли здобути рятівну нічию, двічі програючи по ходу матчу.

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