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Три пенальті, рекорд Роналду і дубль Бензема: Франція і Португалія зіграли внічию 2:2

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Будапешт, Середа 23 червня 2021 23:58
Три пенальті, рекорд Роналду і дубль Бензема: Франція і Португалія зіграли внічию 2:2 Фото: Роналду встановив рекорд результативності за збірну Португалії (uefa)
Автор: Ігор Литвиненко

Збірні Франції та Португалії розписали результативну нічию в останньому матчі групового етапу в групі F - 2:2. Нічия дозволила французам вийти з групи з першого місця.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Португалія-Франція 2:2

Роналду, 31 (Пенальті), 60 (п) - Бензема, 45+2 (п), 47

У першому таймі поєдинок був досить рівним, де чи не єдиним ігровим моментом був удар Мбаппе, який дістав Руї Патрісіу. Однак перша 45-хвилинка завершилася з двома забитими голами. Обидва суперники отримали право на пенальті після досить спірних порушень. Спершу на 30-й хвилині іспанський рефері Лаос зафіксував фол з боку Льоріса, який на виході зіграв кулаком і в м'яч і в Данилу. "Точку" впевнено реалізував Роналду.

Під кінець тайму суддя повернув" боржок " французам, углядівши порушення правил з боку Семеду, який зіткнувся з Мбаппе у власному штрафному майданчику. З пенальті за Францію відзначився Карім Бензема, для якого цей гол став першим з 2015 гола за "ле бле".

А вже на старті другого тайму Бензема зробив дубль. Шикарну передачу зі своєї половини поля на партнера зробив Погба. Судді спершу зафіксували офсайд, але після перевірки VAR рішення змінили, зарахувавши взяття воріт.

А потім знову призначили пенальті у ворота Франції. Роналду, намагаючись прострелити з кута штрафного майданчика, влучив у руку Кунде. Сам зірковий португалець і реалізував штраф, забивши свій 109-й гол за збірну - це рекорд.

Останні хвилини матчу були за французами, проте рахунок залишився колишнім. Бойова нічия, яка вивела обидві збірні в 1/8 фіналу - Францію з першого місця, Португалію - з третього.

У паралельному поєдинку групі F Німеччина змогла здобути рятівну нічию в матчі з Угорщиною, двічі програючи по ходу поєдинку.

Таким чином німці посіли друге місце в групі F. Угорщина залишає турнір, здобувши два очки і лише одного разу програвши на Євро Португалії - всі три голи угорці пропустили після 84-ї хвилини.

Три пенальті, рекорд Роналду і дубль Бензема: Франція і Португалія зіграли внічию 2:2

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