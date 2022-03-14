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У Луганській області завтра планується евакуація поїздом: час і місця збору

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Луганськ, Понеділок 14 березня 2022 00:17
У Луганській області завтра планується евакуація поїздом: час і місця збору Фото: у Луганській області завтра планується евакуація поїздом (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Луганській області завтра, 14 березня, планується евакуація потягом. Він відправлятиметься зі станції Новозолотарівка, що розташована в селі Золотарівка Сєвєродонецького району, близько 14: 00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Завтра, 14 березня, планується евакуація автобусами до залізничної станції Новозолотарівка (поїзд орієнтовно о 14:00)", - написав Гайдай.

Місця збору для організованого виїзду на станцію:

Лисичанськ:

  • 11:00 - центр міста, вулиця Сосюри, 324, (база ДСНС);
  • 10:00 - магазин ГТВ, від пам'ятника "літак".

Сєвєродонецьк:

10:00 - МПК будівельників

Рубіжне:

до Рубіжанської міської ради буде подано:

  • 10:00 - три автобуси. В першу чергу здійснюють посадку ті, хто записувався раніше. Потім без попереднього запису.
  • 12:00 - ще кілька автобусів (кількість автобусів і час уточнюється). Без попереднього запису.

Гірський:

12:00 - Будинок культури Україна. Гагаріна 13а. Контактна особа: Семенова Татьяна 0999785622

Золоте:

12:00 - ВЦА Золоте. Квартал Сонячний 8а. Контактна особа: Галканова Елена 0508158203

Також здійснюватиметься підвезення людей з:

1. Світличне - Нижнє - Тошківка - Гірське.

2. Нижнє - Тошківка - Грачево - Горіхове - Золоте.

3.Новоайдар - Сєвєродонецьк

Гайдай нагадав, що в першу чергу евакуюються жінки, діти і літні люди.

"Евакуація починається при фактичному режимі тиші. Можливі зміни. Слідкуйте за новинами", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на 14 березня, в тому числі і міжнародні рейси.

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