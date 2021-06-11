Україна зробила все необхідне для отримання ПДЧ в НАТО, - Офіс президента

Україна впевнена, що зробила все необхідне для отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Ключові країни світу, євроатлантична спільнота підтримують прагення України вступити в Північноатлантичний Альянс.
Про це заявив в інтерв'ю "Європейській правді" заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.
За його словами, має бути консенсус щодо подальших кроків до членства України в Альянсі, але його поки немає.
"Україна здійснила всі необхідні кроки для забезпечення того результату, який ми вважаємо за необхідний - а саме для отримання ПДЧ з подальшим оформленням членства в Альянсі", - сказав Сибіга.
Сибіга окремо торкнувся питання відсутності запрошення для України на саміт лідерів країн НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі.
"Ми мали би бути на саміті НАТО. І це справедлива наша вимога, як і вимога надання ПДЧ і членства в Альянсі, особливо на фоні тих викликів і тих ризиків, з якими зіштовхується наша держава…Але на саміт, який відбудеться 14 червня, окрім членів НАТО, не запрошені інші учасники, тому що такий формат", - сказав заступник голови ОП.
Нагадаємо, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що у блоці немає консенсусу з приводу ПДЧ для України.
Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував Північноатлантичний альянс за зволікання з наданням Плану дій щодо членства в НАТО.