Україна зробила все необхідне для отримання ПДЧ в НАТО, - Офіс президента

За його словами, має бути консенсус щодо подальших кроків до членства України в Альянсі, але його поки немає.

"Україна здійснила всі необхідні кроки для забезпечення того результату, який ми вважаємо за необхідний - а саме для отримання ПДЧ з подальшим оформленням членства в Альянсі", - сказав Сибіга.

Сибіга окремо торкнувся питання відсутності запрошення для України на саміт лідерів країн НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі.

"Ми мали би бути на саміті НАТО. І це справедлива наша вимога, як і вимога надання ПДЧ і членства в Альянсі, особливо на фоні тих викликів і тих ризиків, з якими зіштовхується наша держава…Але на саміт, який відбудеться 14 червня, окрім членів НАТО, не запрошені інші учасники, тому що такий формат", - сказав заступник голови ОП.