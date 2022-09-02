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Україна і Росія провели черговий обмін полоненими

Ілюстративне фото: Україна і Росія провели черговий обмін полоненими (ssu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 2 вересня, в Донецькій області між Україною і Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. Українській стороні вдалося повернути 14 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

"Додому повернулися 14 українських захисників. Серед них десять з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо - з 30 ОМБР", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що військові потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року.

При цьому наголошується, що серед звільнених воїнів - офіцер і військовий медик.

Нагадаємо, раніше росіяни заявили, що в їхньому полоні перебувають близько 6 тисяч українських військовослужбовців.

Крім того, більше сотні російських сімей звернулися до Путіна з вимогою повернути окупантів, які поїхали на війну в Україну.

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Обмін полоненимиВійна Росії проти України