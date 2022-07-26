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Родичі зниклих в Україні окупантів звернулися з вимогою до Путіна

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Україна, Вівторок 26 липня 2022 16:03
Родичі зниклих в Україні окупантів звернулися з вимогою до Путіна Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Понад 100 сімей російських військовослужбовців звернулися до президента Росії Володимира Путіна з вимогою знайти своїх синів, чоловіків та братів, які перебувають у зоні бойових дій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Север Реалии".

Від відомств та міністерств родичі отримують відписки: одні кажуть, що рідні живі, інші - що зникли безвісти чи загинули.

Десятки родичів російських військовослужбовців звернулися до президента РФ Володимира Путіна з вимогою допомогти знайти їхніх дітей, братів та чоловіків - військових, які беруть участь у війні між Росією та Україною.

"Вимагаємо знайти наших близьких, внести до списків військовополонених, які зникли безвісти. Робота з пошуку не ведеться, оскільки вони перебувають у статусі зниклих безвісти. Міністерство оборони РФ понад п'ять місяців блокує зміну статусу військовослужбовців незалежно від відомостей, що постійно змінюються у них. Родичам доводиться шукати факти і доводити самим, що їхній син, чоловік у полоні або загинув - так по всій країні. Уповноважені органи погано ведуть роботу, допомоги від командирів військових частин немає”, - йдеться у листі, який батьки та дружини особисто передали в приймальну адміністрацію Путіна 26 липня.

Під зверненням підписалося 106 осіб. Вони вимагають не тільки знайти російських військових, які зникли в Україні, а й створити в кожному регіоні Росії пункт, де родичам військовослужбовців допомагали б з пошуком живих, полонених, поранених і загиблих близьких, які перебувають в Україні.

Нагадаємо, станом на 26 липня з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 39 870 військових.

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