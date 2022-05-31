ru ua
Вт, 31 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Замість Верещук. Глава розвідки очолив штаб з питань військовополонених

Новость на русском →
Київ, Вівторок 31 травня 2022 11:06
Замість Верещук. Глава розвідки очолив штаб з питань військовополонених Фото: глава ГУР МО Кирило Буданов (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Глава української розвідки Кирило Буданов очолив Координаційний штаб з поводження з полоненими. Він замінив на цій посаді віцепрем'єр-міністра Ірину Верещук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ГУР МО.

"Головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими призначено начальника ГУР МО України", - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення ухвалив уряд затвердивши його постановою від 11 березня 2022 р. № 257.

Як зазначили у відомстві, основними завданнями цього штабу є:

  • сприяння здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань України з питань поводження з військовополоненими;
  • сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів, правоохоронних органів та громадських об’єднань з питань поводження з військовополоненими;
  • визначення шляхів і способів розв'язання проблемних питань щодо поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, вчора Ірина Верещук повідомила, що Міністерство реінтеграції перестало займатись обміном військовополонених, а ці функції передали Головному управлінню розвідки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Верещук КИрило Буданов военнопленный
NEWS
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
DAILY
Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою