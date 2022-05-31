Замість Верещук. Глава розвідки очолив штаб з питань військовополонених
Глава української розвідки Кирило Буданов очолив Координаційний штаб з поводження з полоненими. Він замінив на цій посаді віцепрем'єр-міністра Ірину Верещук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ГУР МО.
"Головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими призначено начальника ГУР МО України", - йдеться в повідомленні.
Відповідне рішення ухвалив уряд затвердивши його постановою від 11 березня 2022 р. № 257.
Як зазначили у відомстві, основними завданнями цього штабу є:
- сприяння здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань України з питань поводження з військовополоненими;
- сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів, правоохоронних органів та громадських об’єднань з питань поводження з військовополоненими;
- визначення шляхів і способів розв'язання проблемних питань щодо поводження з військовополоненими.
Нагадаємо, вчора Ірина Верещук повідомила, що Міністерство реінтеграції перестало займатись обміном військовополонених, а ці функції передали Головному управлінню розвідки.
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