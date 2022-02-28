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Україна і Росія почали переговори на білоруському кордоні

Автор: Валерія Поліщук

Делігації України і Росії почали переговори на білоруському кордоні. Зокрема, через повномасштабну війну РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белт.

Українську делегацію на переговорах представляють:

  • заступник голови МЗС Микола Точицький,
  • Міністр оборони Олексій Резніков,
  • радник голови Офісу президента Михайло Подоляк,
  • голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,
  • народний депутат Рустем Умеров,
  • перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Андрій Костін.

При цьому в російську делегацію увійшли:

  • помічник президента РФ Володимир Мединський,
  • заступник Міністра оборони,
  • заступник Міністра закордонних справ Андрій Руденко,
  • голова Комітету Державної Думи з міжнародних справ Леонід Слуцький,
  • посол Росії в Білорусі Борис Гризлов.

Переговори проходять в Гомельській області Білорусі на березі річки Прип'ять.

Нагадаємо, раніше МЗС Білорусі опублікувало місце проведення переговорів України і Росії.

Все що відомо про переговорах Росії та України на сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти України