Україна і Росія почали переговори на білоруському кордоні

Делігації України і Росії почали переговори на білоруському кордоні. Зокрема, через повномасштабну війну РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белт.
Українську делегацію на переговорах представляють:
При цьому в російську делегацію увійшли:
Переговори проходять в Гомельській області Білорусі на березі річки Прип'ять.
Нагадаємо, раніше МЗС Білорусі опублікувало місце проведення переговорів України і Росії.
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