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Зустріч на Прип'яті. Опубліковано фото, де пройдуть переговори України з РФ

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Понеділок 28 лютого 2022 09:14
Зустріч на Прип'яті. Опубліковано фото, де пройдуть переговори України з РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні, 28 Лютого, повинні пройти переговори України з Росією, які відбудуться на українсько-білоруському кордоні в районі річки Прип'ять. Міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало місце проведення зустрічі делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Білорусі в Twitter.

"Майданчик для переговорів Росії та України в Білорусі підготовлений, очікується прибуття делегацій", - йдеться в повідомленні.

Зустріч на Прип'яті. Опубліковано фото, де пройдуть переговори України з РФФото: місце проведення переговорів України та Росії (twitter.com/BelarusMID)

Детальніше про переговори України та Росії читайте у матеріалі РБК-Україна.

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