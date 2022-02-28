Украина и Россия начали переговоры на белорусской границе

Делегации Украины и России начали переговоры на белорусской границе. В частности, из-за полномасштабной войны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.
Обновлено: украинская делегация подтвердила начало переговоров с РФ.
Украинскую делегацию на переговорах представляют:
При этом в российскую делегацию вошли:
Переговоры проходят в Гомельской области Беларуси на берегу реки Припять.
Напомним, ранее МИД Беларуси опубликовал место проведения переговоров Украины и России.
Все что известно о переговорах России и Украины на сегодняшний день - читайте в материале РБК-Украина.