Україна і Росія почали переговори на білоруському кордоні
Фото: учасник української делегації, Міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Делігації України і Росії почали переговори на білоруському кордоні. Зокрема, через повномасштабну війну РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белт.
Українську делегацію на переговорах представляють:
- заступник голови МЗС Микола Точицький,
- Міністр оборони Олексій Резніков,
- радник голови Офісу президента Михайло Подоляк,
- голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,
- народний депутат Рустем Умеров,
- перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Андрій Костін.
При цьому в російську делегацію увійшли:
- помічник президента РФ Володимир Мединський,
- заступник Міністра оборони,
- заступник Міністра закордонних справ Андрій Руденко,
- голова Комітету Державної Думи з міжнародних справ Леонід Слуцький,
- посол Росії в Білорусі Борис Гризлов.
Переговори проходять в Гомельській області Білорусі на березі річки Прип'ять.
Нагадаємо, раніше МЗС Білорусі опублікувало місце проведення переговорів України і Росії.
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