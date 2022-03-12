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Азербайджан готовий прийняти переговори України та Росії

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Субота 12 березня 2022 17:15
Азербайджан готовий прийняти переговори України та Росії Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Азербайджан приєднався до переліку держав, які готові організувати прямі переговори вищого керівництва України та Росії для припинення воєнних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Можливість провести перемовини в Баку заявив керівник відділу зовнішньополітичних питань адміністрації азербайджанського президента Хікмет Гаджієв. Він пояснив, що прохання про організацію зустрічі надійшло від України.

"У випадку подібного наміру ми готові провести в себе таку зустріч. Раніше Баку проводив зустріч між делегаціями Росії та НАТО. Азербайджан не є ані членом НАТО, ані членом ОДКБ, головує у Русі неприєднання, має своєрідний позаблоковий статус", – заявив чиновник.

Гаджієв упевнений, що така позиція азербайджанської влади сприятиме перемовинам. На його думку, обидві сторони почуватимуться комфортно в Баку.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський назвав Єрусалим можливим місцем проведення переговорів із РФ.

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