Шефчович: прогрес у газових переговорах закріплять на зустрічі у грудні

Фото: Марош Шефчович (flickr.com/ european_parliament)

У Єврокомісії підтримали двосторонні переговори України і Росії

Євросоюз, Україна і Росія планують закріпити прогрес, досягнутий у газових переговорах, на тристоронній зустрічі в грудні. Про це у Twitter повідомив заступник голови Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович.

Зокрема, Шефчович підтримав вчорашні переговори між Україною і Росією в двосторонньому форматі.

"Я вітаю контакти між Україною та Росією в контексті тристоронніх переговорів щодо газу. Ми маємо намір закріпити досягнутий прогрес в ході наступного раунду тристоронніх переговорів на політичному рівні, організованому Єврокомісією в грудні", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія і Україна продовжать двосторонні газові переговори на початку грудня. За словами міністра енергетики РФ Олександра Новака, вчорашня зустріч пройшла конструктивно "але там є питання, які вимагають додаткових обговорень і розглядів технічного характеру, фахівці залишилися допрацьовувати".

Раніше також повідомлялося, що президенти Росії і України на переговорах в Парижі під час саміту в нормандському форматі 9 грудня можуть обговорити газовий контракт.