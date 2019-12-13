Україна і РФ розпочали черговий раунд газових переговорів

Україна і Росія 13 грудня 2019 року розпочали черговий раунд газових переговорів у Відні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що представники "Нафтогазу України" і російського "Газпрому" проводять чергові консультації. На переговорах присутні глава "Газпрому" Олексій Міллер і керівництво "Нафтогазу".

Основною темою переговорів є продовження контракту на транзит газу по території України, так як чинний закінчується в кінці 2019 року.

Нагадаємо, раніше голова правління "Газпрому" Олексій Міллер повідомив, що Росія і Україна в найближчі дні продовжать газові переговори.

Відзначимо, питання транзиту газу було розблоковано на двосторонній зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним під час саміту в нормандському форматі в Парижі.

"Ми почали обговорювати це питання. Мені здається, це питання ми розблокували. Уже на рівні радників зараз будуть обговорюватися можливості, формат, обсяг, ціна та інше. Деталі про транзит газу", - заявив Зеленський.

