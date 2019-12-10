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Росія планує продовжити газові переговори з Україною в найближчі дні

Новини » Економіка     10.12.2019 - 12:11
Росія планує продовжити газові переговори з Україною в найближчі дні
Фото: Олексій Міллер (www.gazprom.ru)

Заяву зробив голова правління "Газпрому"

Росія і Україна в найближчі дні продовжать газові переговори. Про це сказав російськими журналістам голова правління "Газпрому" Олексій Міллер за итогамм саміту в нормандському форматі в Парижі.

При цьому він заявив, що переговори будуть продовжені в двосторонньому форматі.

"Продовжимо переговори з українською стороною в двосторонньому форматі в найближчі дні", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський зустрічі в нормандському форматі в Парижі заявив, що ймовірність підписати транзитний контракт з Росією стала більшою.

У той же час виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що на саміті в Парижі сторони домовилися надалі продовжувати переговори щодо транзиту газу через Україну. Він додав, що переговори будуть проводитися як у двосторонньому, так і в тристоронньому форматі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не виключає, що переговори про транзит газу з Росією будуть йти на фоні нової "газової війни".

Гончарук не виключає нову "газову війну" з Росією З початку 2019 року АДС "Миколаївгазу" опрацювала понад 8 тис. заявок
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