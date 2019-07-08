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Україна збільшила закачування газу на зиму

Новини » Енергетика    08.07.2019 - 11:12
Україна збільшила закачування газу на зиму
Ілюстративне фото (УНІАН)

Нафтогазу залишилося закачати 6 млрд кубометрів

Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) України зросли до 14,05 млрд куб. м. Про це повідомляє прес-служба АТ "Укртрансгаз" у Facebook.

Як наголошується в повідомленні, таким чином, зараз в ПСГ знаходиться на 21% або на 2,4 млрд куб. м більше газу, ніж у минулому році.

"З початку літа середньодобовий обсяг закачування склав 70 млн куб. м. Тримаємо темп", - йдеться в повідомленні "Укртрансгазу".

Україна збільшила закачування газу на зиму

Відзначимо, Україна продовжує накопичення газу в ПСГ в рамках підготовки до наступного опалювального сезону. Станом на початок липня в ПСГ перебувало 13,54 млрд куб. м газу.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначав, що для того, щоб пройти цю зиму, "Нафтогазу" потрібно закачати в підземні газові сховища на три мільярди кубометрів газу більше звичного об'єму. Це близько 20 млрд кубометрів.

Нагадаємо, АТ "Укртрансгаз" на початок червня закачав підземні сховища газу (ПСГ) 515 млн куб. м газу за договорами з 24 компаніями-нерезидентами, оскільки з початку квітня компанія активно пропонує нерезидентам послугу зберігання газу в українських ПСГ в режимі "митного складу".

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