Україна різко скоротила торгівлю з країнами СНД

Фото: Митниця (sfs.gov.ua)

Торговий оборот з країнами Європейського союзу збільшується

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами СНД у січні-лютому 2019 року склав 2,794 млрд доларів, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року (2,933 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики Державної фіскальної служби.

Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України в країни СНД скоротився на 8% до 923 млн доларів, імпорт - на 6% до 1,801 млрд доларів. Негативне сальдо скоротилося і становить 878 млн доларів. Частка країн СНД в експорті впала до 12%, в імпорті - до 21%.

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У той же час експорт товарів з України в країни ЄС зріс на 4% до 3,456 млрд доларів, імпорт - на 5% до 3,749 млрд доларів. Від'ємне сальдо становить 293 млн доларів. Частка країн ЄС в експорті з України становила 43%, в імпорті - 43%.

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Нагадаємо, за даними Державної фіскальної служби, експорт товарів з України в країни ЄС в 2018 році зріс на 15% до 20,153 млрд доларів, імпорт - на 10% до 24,294 млрд доларів. Частка країн ЄС у зовнішній торгівлі України в 2018 році склала 42,6% (в 2017 році - також 42,6%).

Як повідомляло РБК-Україна, об'єм зовнішньої торгівлі товарами України в січні 2019 року склав 16,701 млрд доларів, що на 7% більше, ніж у січні 2018 року (15,671 млрд доларів). Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України за січень-лютий зріс на 8% до 7,955 млрд доларів, імпорт - на 5% до 8,746 млрд доларів. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі становить 790 млн доларів.