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Експорт з України на початку року зростає випереджаючими темпами

Новини » Економіка    11.03.2019 - 16:25
Експорт з України на початку року зростає випереджаючими темпами
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

ГФС оприлюднила дані щодо зовнішньої торгівлі товарами за січень-лютий 2019 року

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні 2019 року склав 16,701 млрд доларів, що на 7% більше, ніж у січні 2018 року (15,671 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики Державної фіскальної служби.

Згідно з даними ГФС, експорт товарів з України за січень-лютий зріс на 8% до 7,955 млрд доларів, імпорт - на 5% до 8,746 млрд доларів. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі становить 790 млн доларів.

Найбільшу частку в експорті товарів становлять продовольчі товари та сільськогосподарська продукція - 3461 млн доларів, або 43,5% від загального експорту. На другому місці - метали і вироби з них 1,893 млрд доларів (23,8%).

Найбільшу в експорті товарів становлять машини, обладнання та транспорт - 2,909 млрд доларів, або 33,3% від загального імпорту. На другому місці хімічна продукція - 1,709 млрд доларів (19,5%).

Експорт з України на початку року зростає випереджаючими темпамиsfs.gov.ua

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2018 році склало 5826,1 млн доларів, що в 2,3 рази більше, ніж у 2017 році (2501,1 млн доларів).

Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, ціни на сталь на світових ринках будуть залишатися близькими до поточних рівнів. Ціни на залізну руду будуть знижуватися в основному за рахунок постійного зростання пропозиції. У той же час, світові ціни на зернові будуть поступово підвищуватися на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання.

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