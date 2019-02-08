ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна різко скоротила негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами

Новини » Економіка    08.02.2019 - 14:57
Україна різко скоротила негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

ДФС оприлюднила дані щодо зовнішньої торгівлі товарами за січень 2019 року

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні 2019 року склав 8,212 млрд доларів, що на 6% більше, ніж у січні 2018 року (7,784 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики Державної фіскальної служби.

Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України за січень виріс на 9% до 4,066 млрд доларів, імпорт - на 2% до 4,146 млрд доларів. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі становить 80 млн млрд доларів.

Україна різко скоротила негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарамиsfs.gov.ua

Найбільшу частку в експорті товарів становлять продовольчі товари та сільськогосподарська продукція - 1,735 млрд доларів, або 42,7% від загального експорту. На другому місці - метали і вироби з них 1,087 млрд доларів (26,7%).

Найбільшу в експорті товарів становлять машини, обладнання та транспорт - 1,194 млрд доларів, або 28,8% від загального імпорту. На другому місці паливно-енергетичні товари - 0,956 млрд доларів (23,1%).

Нагадаємо, за даними Державної фіскальної служби, експорт товарів з України зріс на 9% до 47,334 млрд доларів, імпорт - на 15% до 56,854 млрд доларів. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі за 2018 рік становить 9,520 млрд доларів.

Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, ціни на сталь на світових ринках будуть залишатися близькими до поточних рівнів. Ціни на залізну руду будуть знижуватися в основному за рахунок постійного зростання пропозиції. У той же час, світові ціни на зернові будуть поступово підвищуватися на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання.

НБУ дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту ДФС назвала суму надходжень від розмитнення "євроблях"
Новини України експортимпортДФС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся