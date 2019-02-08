Україна різко скоротила негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

ДФС оприлюднила дані щодо зовнішньої торгівлі товарами за січень 2019 року

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні 2019 року склав 8,212 млрд доларів, що на 6% більше, ніж у січні 2018 року (7,784 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики Державної фіскальної служби.

Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України за січень виріс на 9% до 4,066 млрд доларів, імпорт - на 2% до 4,146 млрд доларів. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі становить 80 млн млрд доларів.

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Найбільшу частку в експорті товарів становлять продовольчі товари та сільськогосподарська продукція - 1,735 млрд доларів, або 42,7% від загального експорту. На другому місці - метали і вироби з них 1,087 млрд доларів (26,7%).

Найбільшу в експорті товарів становлять машини, обладнання та транспорт - 1,194 млрд доларів, або 28,8% від загального імпорту. На другому місці паливно-енергетичні товари - 0,956 млрд доларів (23,1%).

Нагадаємо, за даними Державної фіскальної служби, експорт товарів з України зріс на 9% до 47,334 млрд доларів, імпорт - на 15% до 56,854 млрд доларів. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі за 2018 рік становить 9,520 млрд доларів.

Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, ціни на сталь на світових ринках будуть залишатися близькими до поточних рівнів. Ціни на залізну руду будуть знижуватися в основному за рахунок постійного зростання пропозиції. У той же час, світові ціни на зернові будуть поступово підвищуватися на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання.