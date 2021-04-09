Україна різко збільшила експорт та імпорт на початку 2021 року
Обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-березні 2021 року склав 28,815 млрд доларів. Це на 12% більше, ніж за 2019 рік (25,675 млрд доларів).
Про це свідчать дані митної статистики України.
За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за січень-березень склав 13,735 млрд доларів, що на 12% більше, ніж у минулому році, імпорт зріс на 12% до 15,080 млрд доларів. Від'ємне сальдо зафіксовано на рівні 1,346 млрд доларів.
Експорт продовольства за січень-березень 2021 року склав 5,226 млрд доларів, що на 7% менше у порівнянні з минулим роком. Експорт металів виріс на 29% до 3,071 млн доларів.
Імпорт паливно-енергетичних товарів зріс на 12% до 2,627 млрд доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-грудні 2020 року склав 103,434 млрд доларів. Це на 6% менше, ніж за 2019 рік (110,476 млрд доларів).
Нагадаємо, за даними НБУ, ситуація на ринках для українських експортерів покращилася на початку 2021 року. Зовнішнє середовище продовжувала поліпшуватися, в першу чергу завдяки подальшому пожвавленню в промисловості. В умовах обмежень з боку пропозиції - це підтримувало ціни на світових товарних ринках на відносно високому рівні.