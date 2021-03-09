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Україна збільшила торгівлю з ЄС і скоротила з пострадянськими країнами

Новость на русском → Вівторок 09 березня 2021 13:13
Україна збільшила торгівлю з ЄС і скоротила з пострадянськими країнами Фото: залізнична станція (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-лютому 2021 року склав 17,563 млрд доларів. Це на 4% більше, ніж за аналогічний минулого року (16,816 млрд доларів).

Про це свідчать дані митної статистики України.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за січень-лютий склав 8,475 млрд доларів, що на 4% більше, ніж у минулому році, імпорт виріс на 4% до 9,088 млрд доларів. Від'ємне сальдо зафіксовано на рівні 613 млн доларів (в 2020 році - 587млн доларів).

Україна збільшила торгівлю з ЄС і скоротила з пострадянськими країнами

При цьому обсяг торгівлі з країнами ЄС зріс на 7% до 7,090 млрд доларів. Частка ЄС склала 41% в експорті (3,446 млрд доларів), в імпорті - 40% (3,644 млрд доларів).

Обсяг торгівлі з країнами СНД знизився на 2% до 2,295 млрд доларів.

Україна збільшила торгівлю з ЄС і скоротила з пострадянськими країнами

Експорт продовольства за січень-лютий 2021 року склав 3,364 млрд доларів, що на 10% менше у порівнянні з минулим роком. Експорт металів виріс на 9% до 1,750 млрд доларів.

Імпорт паливно-енергетичних товарів зріс на 13% до 1,857 млрд доларів.

Україна збільшила торгівлю з ЄС і скоротила з пострадянськими країнами

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України у 2020 році становило 255,5 млн доларів. Це у 14 разів менше, ніж у 2019 році - 3689,1 млн доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, ситуація на ринках для українських експортерів покращилася на початку 2021 року. Зовнішнє середовище продовжувала поліпшуватися, в першу чергу завдяки подальшому пожвавленню в промисловості. В умовах обмежень з боку пропозиції-це підтримувало ціни на світових товарних ринках на відносно високому рівні.

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