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Україна знову дозволила австрійцям в'їзд без тестів і самоізоляції, - посол

Відень , Четвер 13 серпня 2020 02:54
Україна знову дозволила австрійцям в'їзд без тестів і самоізоляції, - посол
Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Україна віднесла Австрію в "зелену зону"

Україна повернула Австрію в "зелену зону". Це означає, що в'їзд для громадян Австрії доступний без тестів та самоізоляції.

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба в Facebook.

Водночас він наголосив, що має бути страховка, яка покриває COVID-19, перекладена українською мовою.

“Апдейт. Австрія для України знову в „зеленій зоні“. Тобто в’їзд в Україну для австрійських громадян знову відкритий без тестів і самоізоляції. Але зі страховкою, яка покриває COVID-19, перекладеною українською мовою”, - пояснив посол.

Як відомо, наприкінці липня Австрія посилила правила в'їзду для приїжджих з країн з несприятливою епідеміологічною обстановкою через COVID-19.

РБК-Україна писало, що в "червоний список" Австрії з 32 країн з нестабільною обстановкою щодо коронавірусу увійшла і Україна.

Нагадаємо, влада Австрії з 24 липня повторно ввели обов'язкове носіння захисних масок в громадських місцях.

Раніше Австрія продовжила заборону на авіарейси з України.

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