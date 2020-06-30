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Австрія продовжила заборону на авіарейси з України

Новини » Суспільство     30.06.2020 - 15:24
Австрія продовжила заборону на авіарейси з України
Фото: літаки з України в Австрію поки не будуть літати (facebook.com/airportkiev)

Заборону на польоти в Австрію продовжили до 15 липня

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації Австрія продовжила заборону на польоти з України. Заборону продовжено як мінімум до 15 липня.

Відповідне рішення ухвалено Міністерством охорони здоров'я Австрії, передає місцеве видання der Standard.

Повідомляється, що напередодні міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер оприлюднив заходи з боротьби з коронавірусом. Згідно з новими нормами, заборонено авіарейси з України, Білорусі, Китаю, Великобританії, Ірану, Португалії, Росії, Швеції та італійської Ломбардії.

При цьому уточнюється, що можливі виключення, якщо рейс до Австрії "відповідає інтересам республіки". Передбачається, що кожен такий випадок буде розглядатися індивідуально.

Видання пише, що виключення особливо актуальні для Відня, оскільки австрійський майданчик є місцем міжнародних переговорів. Нещодавно російський літак привозив делегацію для переговорів про роззброєння з США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Євросоюз попередньо погодив список з 15 країн, громадянам яких буде дозволено в'їжджати на територію ЄС з 1 липня; України в цьому списку немає.

Як пояснив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, станом на сьогодні показник захворюваності в Україні становить 57 випадків на 100 тисяч населення, що перевищує встановлені ЄС обмеження.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Австріяавиасообщение
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