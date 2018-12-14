Порошенко прокоментував продовження санкцій проти РФ

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Наступним кроком має стати запровадження нового пакету санкцій

Рішення саміту Європейського союзу про продовження санкцій проти Російської Федерації (РФ) створює основу для розробки нових санкцій. Про це заявив президент України Петро Порошенко на сторінці у Facebook.

За словами Порошенка, схвалення Європейським союзом рішення про продовження секторальних санкцій проти Росії є важливим результатом для України. Президент зазначив, що наступним етапом має стати запровадження нових санкцій проти РФ.

"Наступним кроком повинно стати запровадження "Азовського пакету санкцій"… Це рішення та проведена дискусія між лідерами ЄС створює добру основу для процесу розробки нових санкцій, аби акт агресії Росії проти України був справедливо і суворо покараний", - йдеться у заяві президента.

Крім того, президент привітав рішення Європейського союзу започаткувати програму соціально-економічної підтримки районів Приазов'я.

"Вітаю також рішення ЄС започаткувати програму соціально-економічної підтримки районів Приазов'я з метою мінімізації негативних наслідків блокади Росією українських портів", - додав він.

Нагадаємо, що у суботу, 13 грудня, саміт Європейського союзу заявив про продовження економічних санкцій проти Російської Федерації. Перехід до нового піврічного періоду санкцій планується наступного тижня.

Відзначимо, всього в списку санкцій близько 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в Криму і самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".