Україна розірвала ще одну угоду з Росією

Сьогодні, 17 серпня, Кабінет міністрів України припинив дію угоди з урядом Російської Федерації про взаємне заснування торгових представництв. Ця угода діяла між країнами з жовтня 1992 року.

Про це заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова написала в Facebook.

На її думку, ця угода втратила практичне значення та не відповідає національним інтересам України у зв'язку з російською агресією та окупацією Криму.

"Таке рішення є логічним та послідовним кроком українського уряду", - написала Джапарова.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому Україна досі не розірвала дипвідносини з Росією.

Крім того, раніше Кабмін розірвав угоду про обмін з Російською Федерацією правовою інформацією.