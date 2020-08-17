Украина разорвала еще одну сделку с Россией

Сегодня, 17 августа, Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с правительством Российской Федерации о взаимном учреждении торговых представительств. Это соглашение действовало между странами с октября 1992 года.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова написала в Facebook.

По ее мнению, эта сделка потеряла практическое значение и не соответствует национальным интересам Украины в связи с российской агрессией и оккупацией Крыма.

"Такое решение является логичным и последовательным шагом украинского правительства", - написала Джапарова.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему Украина до сих пор не разорвала дипотношения с Россией.

Кроме того, ранее Кабмин разорвал договор об обмене с Российской Федерацией правовой информации.