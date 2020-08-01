Кулеба пояснив, чому Україна досі не розірвала дипвідносини з РФ

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Дипломатичні відносини потрібні для звільнення політв'язнів

Відкликання українського посла з Російської Федерації після початку агресії було правильним кроком, але розривати дипломатичні відносини з Москвою не потрібно. Розрив дипвідносин негативно вплине на процес захисту та звільнення незаконно утримуваних Росією українців.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "Главком".

За словами міністра, Україні необхідно мати в Росії обмежену дипломатичну присутність, яка дозволить захищати інтереси українців на території РФ.

"Політично - розірвання відносин у 2014 році було б правильним жестом, я ніколи цього не заперечував. Але юридично, з точки зору захисту інтересів своїх громадян, а Росія по-суті полює на них в окупованому Криму, у себе на територіях, це була б помилка", - зазначив Кулеба.

Крім того, глава МЗС пояснив, чому Україну не влаштовує варіант європейського посередництва у спілкуванні з Росією.

"Беремо Польщу. У нас сотні політв’язнів, судових процесів, які треба відвідувати. У нас є генконсульство у Ростові-на-Дону, а генконсульства Польщі у цьому місті немає. Тому треба практично до цього всього підходити", - наголосив він.

Нагадаємо, Москва передала Туреччині оновлені списки українських політв'язнів, які незаконно утримуються на території Російської Федерації; Анкара стежить за утисками кримських татар в окупованому Криму.