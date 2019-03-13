Україна дорозмістила євробонди на 350 млн доларів

Строк погашення - 1 листопада 2028 року

Украина увеличила сумму выпуска 10-летних еврооблигаций со сроком погашения 1 ноября 2028 года под 9,75% годовых на 350 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Указано, что расчеты по транзакции состоятся 21 марта 2019 года. Организатором выпуска выступил JP Morgan.

Напомним, в ноябре 2018 года Министерство финансов Украины завершило выпуск еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долларов. В Минфине сообщали, что были размещены 5-летние облигации на 750 млн долларов со сроком погашения 1 февраля 2024 года и на 1,250 млрд долларов со сроком погашения 1 ноября 2028 года. Еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

Добавим также, в октябре Министерство финансов объявило о выпуске еврооблигаций: пятилетних на сумму 750 млн долларов и десятилетних на 1,250 млрд долларов. На 5-летние облигации будут начисляться проценты по ставке 8,994% годовых, на 10-летние - 9,750%.

Как писало РБК-Украина, в начале марта государственный Ощадбанк выплатил 420 млн долларов в рамках погашения и выплаты процентов по еврооблигациям на 700 млн долларов.