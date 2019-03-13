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Україна дорозмістила євробонди на 350 млн доларів

Новини » Фінанси    13.03.2019 - 12:17
Україна дорозмістила євробонди на 350 млн доларів
Фото: єврооблігації (колаж РБК-Україна)

Строк погашення - 1 листопада 2028 року

Україна збільшила суму випуску 10-річних єврооблігацій зі строком погашення 1 листопада 2028 року під 9,75% річних на 350 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства фінансів.

Вказано, що розрахунки за транзакцією відбудуться 21 березня 2019 року. Організатором випуску виступив JP Morgan.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року Міністерство фінансів України завершило випуск єврооблігацій на загальну суму 2 млрд доларів. У Мінфіні повідомляли, що були розміщені 5-річні облігації на 750 млн доларів з терміном погашення 1 лютого 2024 року і на 1,250 млрд доларів з терміном погашення 1 листопада 2028 року. Єврооблігації перебувають у лістингу на біржі Euronext Dublin.

Додамо також, в жовтні Міністерство фінансів оголосило про випуск єврооблігацій: п'ятирічних на суму 750 млн доларів і десятирічних на 1,250 млрд доларів. На 5-річні облігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 8,994% річних, на 10-річні - 9,750%.

Як писало РБК-Україна, на початку березня державний Ощадбанк виплатив 420 млн доларів у рамках погашення і виплати відсотків за єврооблігаціями на 700 млн доларів.

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