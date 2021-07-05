Україна розгромно програла Англії на Євро-2020, а в Білорусі затримали українця: новини за вихідні

В Білорусі затримали українця, в Pfizer прокоментували смерть вінничанина після вакцинації, Україна покинула Євро-2020. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 3-4 липня, - в матеріалі РБК-Україна.

Судно терпіло лихо в Чорному морі: РФ заявила про допомогу, коли його вже відбуксирували

Українське риболовецьке судно терпіло лихо у Чорному морі. Однак кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал "SOS".

"Розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну "ОД-2592", що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, є черговим інформаційним заходом Росії", - вказують у Міноборони. Підкреслюється, що цю інформацію РФ поширила, коли судно вже буксирував корабель морської охорони Державної прикордонслужби України до порту приписки Очаків.

У Pfizer прокоментували смерть вінничанина після вакцинації

Компанія-виробник вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech прокоментувала смерть українця після вакцинації. Як відомо, 2 липня у Вінниці помер 47-річний чоловік через 4 години після щеплення.

У компанії висловили співчуття родині померлого українця, проте відзначили, що зв'язок смерті після вакцинації не доведено. "Ми зараз думаємо про сім'ю загиблого. Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, які потенційно пов'язані з нашою вакциною від COVID-19, BNT162b2. Ми відзначаємо, що в даному випадку причинно-наслідковий зв'язок не встановлено", - заявили в Pfizer.

У Білорусі затримали українця: силовики його відвезли в невідомому напрямку

Білоруські силовики затримали громадянина України 24-річного Павла Рабешка. Причини його арешту не відомі. За місцем проживання молодика провели обшук, а потім відвезли в невідомому напрямку.

За місцем проживання молодої людини також був проведений обшук, який проводили п'ять співробітників правоохоронних органів. За попередніми даними, Рабешка доставили в Пінський відділ Комітету держбезпеки (КДБ) Білорусі.

На Філіппінах розбився військовий літак з майже сотнею пасажирів

На Філіппінах вранці 4 липня розбився літак Військово повітряних сил. На його борту перебувала майже сотня людей.

Рятувальники виявили на місці аварії 42 військовослужбовців і трьох цивільних. Таким чином число жертв авіакатастрофи досягло 45 осіб. Раніше повідомлялося про 30 загиблих. Невідомою залишається доля 5 осіб. 49 військовослужбовців, які вижили в авіакатастрофі, госпіталізовані, 32 з них перевели в лікарню міста Замбоанга. В результаті падіння літака також постраждали четверо цивільних.

Україна розгромно програла Англії і покинула Євро-2020

Збірна України крупно поступилася Англії, пропустивши чотири голи. Виступ синьо-жовтих на Євро-2020 завершено.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Синоптики попередили українців про зливи та грози: де чекати негоду

Погода в Україні сьогодні, 5 липня, порадує хіба тільки любителів дощів. На всій території країни очікуються опади з грозами. При цьому в південних і областях очікуються сильні дощі.